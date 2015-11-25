Пограничники РФ задержали украинского активиста - соцсети
На административной границе с оккупированным Крымом в ночь на 25 ноября российскими пограничниками задержан активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев.
Об этом сообщает Крым.SOS на странице в Facebook.
"Активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев сегодня ночью был задержан российскими пограничниками на административной границе с оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шукурджиев возвращался домой и без проблем прошел украинских пограничников.
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При этом, российские пограничники не пропустили Шукурджиева на оккупированный полуостров, задержав его "до выяснения обстоятельств". "У него забрали вещи и документы", - отмечается в сообщении.
Пока связи с крымским активистом нет, его телефон выключен.
#BreakingNewsАктивіст Українського культурного центру Вельдар Шукурджіев сьогодні вночі був затриманий російськими прик...Posted by Крим_ SOS on Tuesday, November 24, 2015
Отмечается, что в августе Вельдар Шукурджиев уже задерживался крымскими силовиками — за намерение сфотографироваться с украинским флагом. На него составили административный протокол.