Пограничники РФ задержали украинского активиста - соцсети

Об этом сообщает Крым.SOS на странице в Facebook.

"Активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев сегодня ночью был задержан российскими пограничниками на административной границе с оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шукурджиев возвращался домой и без проблем прошел украинских пограничников.

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При этом, российские пограничники не пропустили Шукурджиева на оккупированный полуостров, задержав его "до выяснения обстоятельств". "У него забрали вещи и документы", - отмечается в сообщении.

Пока связи с крымским активистом нет, его телефон выключен.

#BreakingNewsАктивіст Українського культурного центру Вельдар Шукурджіев сьогодні вночі був затриманий російськими прик... Posted by Крим_ SOS on Tuesday, November 24, 2015

Отмечается, что в августе Вельдар Шукурджиев уже задерживался крымскими силовиками — за намерение сфотографироваться с украинским флагом. На него составили административный протокол.