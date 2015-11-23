В Донецкой области главу сельсовета посадили на 8 лет за сотрудничество с "ДНР"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, суд поддержал позицию государственного обвинения и признал виновным председателя Красноторского поселкового совета Краматорска в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).

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В ходе судебного разбирательства, государственным обвинением предоставлено достаточно доказательств вины председателя Красноторского поселкового совета, который в период с апреля по июнь 2014 года, когда Краматорск временно находился под контролем боевиков, способствовал деятельности террористической организации «ДНР».

Чиновник передавал боевикам сведения о лицах, которые не поддерживают преступную деятельность террористов и выступают за территориальную целостность Украины. После получения от должностного лица указанной информации боевики похищали и пытали людей.

23 ноября, согласно решению суда, чиновник приговорен к 8 годам лишения свободы.