В Одессе участниками аварии, в которой погибли шесть человек, были болгары и россияне

Как сообщил УНИАН информированный источник в Главном управлении НП области, вчера в районе железнодорожного вокзала столкнулись две иномарки - Opel и Nissan, в которых находились иностранцы.

«В машинах были болгары и россияне. Opel был с болгарскими номерами… В Nissan погибла беременная, сидевшая на заднем сидении», - отметил источник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, 21 ноября в 20.19 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Среднефонтанская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей Nissan и Opel.

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На место вызова выехало пожарно-спасательное подразделение. Прибыв на место происшествия, спасателям стало известно, что в результате столкновения автомобилей, водитель и 3 пассажира автомобиля Opel и 2 пассажира Nissan получили травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир Nissan и пассажир автомобиля Opel доставлены в медицинские учреждения Одессы.

Спасатели с помощью специального оборудования провели работы по деблокированию тел погибших.

На месте происшествия, с близкими и родственниками погибших, работал психолог ГУ ГСЧС.

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Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, вчера в Одессе в результате столкновения легковых автомобилей погибли шесть человек и двое пострадали.