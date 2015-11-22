В Одессе участниками аварии, в которой погибли шесть человек, были болгары и россияне
В Одессе участниками аварии, в которой 21 ноября погибли шесть человек, в том числе беременная женщина, стали иностранцы.
Как сообщил УНИАН информированный источник в Главном управлении НП области, вчера в районе железнодорожного вокзала столкнулись две иномарки - Opel и Nissan, в которых находились иностранцы.
«В машинах были болгары и россияне. Opel был с болгарскими номерами… В Nissan погибла беременная, сидевшая на заднем сидении», - отметил источник.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, 21 ноября в 20.19 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Среднефонтанская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей Nissan и Opel.
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На место вызова выехало пожарно-спасательное подразделение. Прибыв на место происшествия, спасателям стало известно, что в результате столкновения автомобилей, водитель и 3 пассажира автомобиля Opel и 2 пассажира Nissan получили травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир Nissan и пассажир автомобиля Opel доставлены в медицинские учреждения Одессы.
Спасатели с помощью специального оборудования провели работы по деблокированию тел погибших.
На месте происшествия, с близкими и родственниками погибших, работал психолог ГУ ГСЧС.
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Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
Как сообщал УНИАН, вчера в Одессе в результате столкновения легковых автомобилей погибли шесть человек и двое пострадали.