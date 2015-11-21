В Одессе в результате столкновения легковых автомобилей погибли шесть человек и двое пострадали.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло в 20.19 по ул. Среднефонтанская.

Столкнулись легковые автомобили "Опель" и "Ниссан".

К месту ДТП направлены подразделения ГСЧС и психолог Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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Как сообщал УНИАН, в Житомире автомобиль Skoda совершил столкновение с милицейской «Нивой», пострадали 4 человека, среди них - трое правоохранителей.