В Одессе в результате столкновения легковых автомобилей погибли шесть человек и двое пострадали
22:13, 21 ноября 2015Общество
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В Одессе в результате столкновения легковых автомобилей погибли шесть человек и двое пострадали.
Столкнулись легковые автомобили "Опель" и "Ниссан" / dumskaya.net
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло в 20.19 по ул. Среднефонтанская.
Столкнулись легковые автомобили "Опель" и "Ниссан".
К месту ДТП направлены подразделения ГСЧС и психолог Главного управления ГСЧС в Одесской области.
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Как сообщал УНИАН, в Житомире автомобиль Skoda совершил столкновение с милицейской «Нивой», пострадали 4 человека, среди них - трое правоохранителей.
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