В Японии 21 ноября почтят память жертв Голодомора
13:29, 20 ноября 2015Общество
502 0
В столице Японии - Токио - состоится поминальная служба, на которой будет увековечена память жертв Голодомора в Украине.
Панихида будет проводиться по просьбе Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии / УНИАН
Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.
Поминальную службу 21 ноября проведет миссия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Как ожидается, почтить память жертв искусственного голода в Украине придут желающие, независимо от вероисповедания.
Читайте такжеПрезидент обратился по случаю открытия Мемориала жертвам Голодомора в Вашингтоне
Панихида за упокой душ жертв геноцида будет проводиться по просьбе Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии Игоря Харченко, который также посетит мероприятие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter