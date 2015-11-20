В Японии 21 ноября почтят память жертв Голодомора

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Поминальную службу 21 ноября проведет миссия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Как ожидается, почтить память жертв искусственного голода в Украине придут желающие, независимо от вероисповедания.

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Панихида за упокой душ жертв геноцида будет проводиться по просьбе Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии Игоря Харченко, который также посетит мероприятие.