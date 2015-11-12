Очередной "гумконвой" РФ вторгся на территорию оккупированного боевиками Донбасса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла украинско-российскую границу. Маршрут до пунктов пропуска пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в дороге не случилось», - говорится в сообщении.

На пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая - на «Матвеев-Курган», где груз прошел таможенное оформление.

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Заявляется, что все мероприятия на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз.

После завершения «всех» процедур, более 100 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой свыше 1100 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, 43-й так называемый «гумконвой» вторгся на территорию Украины 29 октября.

Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержание которых украинской стороне неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В МИД не раз требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".