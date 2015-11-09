Работники Донецкой обладминистрации смогут бесплатно усовершенствовать знания украинского языка

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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Он также поблагодарил Донбасский государственный педагогический университет и лично ректора Светлану Омельченко за помощь в организации обучения.

По словам Жебривского, «посещение курсов будет вполне добровольным. В то же время всех поощряю и стимулирую работать над собой и использовать родной язык не только в профессиональной сфере, но и в быту».