Работники Донецкой обладминистрации смогут бесплатно усовершенствовать знания украинского языка
10:56, 09 ноября 2015Общество
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На следующей неделе для работников Донецкой облгосадминистрации начинаются бесплатные курсы по усовершенствованию украинского языка.
Для работников Донецкой облгосадминистрации начинаются бесплатные курсы по усовершенствованию украинского языка / volynnews.com
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
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Он также поблагодарил Донбасский государственный педагогический университет и лично ректора Светлану Омельченко за помощь в организации обучения.
По словам Жебривского, «посещение курсов будет вполне добровольным. В то же время всех поощряю и стимулирую работать над собой и использовать родной язык не только в профессиональной сфере, но и в быту».
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