В Донецкой области проголосовали 37,36% избирателей – Жебривский

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Итак, голосование на выборах в органы местного самоуправления в Донецкой области завершено. Явка избирателей составила 37,36%», - написал Жебривский и добавил: «Замечу, что примерно такой результат область демонстрировала до эпохи массового вбрасывания бюллетеней и подвоза избирателей-«гастролеров».

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По его словам, «грубых нарушений, которые могли бы повлиять на результат волеизъявления, ни правоохранительными органами, ни наблюдателями сегодня не зафиксировано».

«Вопрос по Мариуполю и Красноармейску, надеюсь, будет решен в ближайшее время в законном русле. В этом я как руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации заинтересован больше всего», - подчеркнул Жебривский.

Отже, голосування на виборах до органів місцевого самоврядування на Донеччині завершено. Явка виборців склала 37,36%. За... Posted by Павло Жебрівський on Sunday, October 25, 2015

О такой же явке на выборах в регионе сообщает Гражданская сеть «ОПОРА» на своей странице в Facebook.