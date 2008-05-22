До конца года земельный кадастр будет автоматизированным

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам до конца текущего года планирует сформировать автоматизированную систему ведения государственного земельного кадастра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Гокомзема Владимир ВОЕВОДИН.

По его словам, работа по завершению формирования автоматизированного земельного кадастра идет к логическому завершению.

Финансирование разработки автоматизированной системы осуществляет Всемирный банк, который предоставил Госкомзему кредит на сумму 36 млн. долларов.

В.ВОЕВОДИН отметил, что средства пойдут на закупку техники и разработку программного обеспечения. При этом в 2008 году в Госбюджете предусмотрено 65 млн. грн. на проведение земельной реформы, часть которых планируется направить на создание автоматизированной системы.

По данным ведомства, по состоянию на 1 мая текущего года в электронном кадастре находится 10,8 млн. записей, в государственный реестр земель внесено 7,4 млн. земельных участков (за исключением Киева, где гражданам выдано 64 450 государственных актов на право собственности на землю).

В рамках выполнения проекта Всемирного банка выполнены аэрофотосъемочные работы на 46% территории Украины.