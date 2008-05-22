Ющенко: юбилей Крещения Руси - шаг к объединению православия в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что празднование 1020-летия Крещения Руси будет способствовать преодолению раскола в украинском православии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил на встрече с предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви Блаженнейшим МЕФОДИЕМ.

«Мы будем идти дорогой диалога. Это празднование, в первую очередь, должно быть шагом к единенью всех православных церквей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также выразил убеждение, что празднование этой даты будет способствовать дальнейшему утверждению христианских ценностей в нашем обществе.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО провел встречу с предстоятелем Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Патриархом ФИЛАРЕТОМ, с которым также обсудил подготовку к празднованию 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Глава государства выразил надежду, что будущее празднование будет направлено на консолидацию украинского общества, а совместные праздничные мероприятия будут способствовать сближению православных церквей Украины различных юрисдикций.

По словам В.ЮЩЕНКО, этот праздник должен напомнить, что именно из Киева христианство распространилось по всей Киевской Руси.

Также Президент Украины провел телефонный разговор с предстоятелем Украинской православной церкви (Московского патриархата) ВЛАДИМИРОМ (САБОДАНОМ), с которым обсудил подготовку празднования 1020-летия крещения Руси.

В разговоре Президент особо отметил, что это праздник не только нашей духовности, но и нашей государственности.

*** С целью торжественного празднования в Украине в течение июля-августа 2008 года 1020-летия Крещения Киевской Руси, в поддержку инициативы общественности Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ «О праздновании в Украине 1020-летия крещения Киевской Руси», согласно которому создан Организационный комитет по подготовке и празднованию.

В состав комитета включены представители Церквей трех православных юрисдикций, а также Украинской греко-католической церкви.