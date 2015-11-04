Установлены личности погибших при аварии частного самолета в Крыму

Об сообщает издание РИА Новости.

"По предварительной информации, установлены личности четырех погибших. Эта информация сейчас уточняется. Личность пилота предварительно установлена — это пилот-инструктор, крымчанин, мужчина 1977 года рождения. Мужчина и женщина, находившиеся в самолете, предположительно супружеская пара, их место жительства и годы рождения сейчас уточняются", — сказала МВД РФ Ольга Кондрашова.

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При этом она подчеркнула, что четвертым человеком, который был на борту, является священник одного из местных приходов крымчанин Никон.

Ранее УНИАН сообщал, что в среду вечером потерпел крушение частный самолет в Крыму.