Яценюк поручил выделить семьям погибших на катере "Иволга" по 150 тысяч гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

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"У нас официально 19 погибших. Надо, чтобы правительство приняло решение, поскольку это катастрофа государственного уровня, о выплате помощи семьям погибших - по 150 тыс грн на каждую семью", - сказал Яценюк.

Премьер поручил Министерству финансов обеспечить выделение соответствующих средств.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, вблизи поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области перевернулся катер "Иволга", на борту которого находилось около 40 человек.

По факту крушения катера возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, причиной трагедии стал перегруз катера.