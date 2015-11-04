Из-за пожара в кардиологии "Охматдета" эвакуировали 55 детей и 150 сотрудников (фото)
В Киеве произошел пожар в 4-этажном здании центра детской кардиологии и кардиохирургии на территории детской больницы "Охматдет".
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре по улице Вячеслава Черновола, 28/1, поступила в службу спасения "101" в 08:21.
Пожар был локализован в 08:42, ликвидирован - в 08:55.
По данным ГСЧС, пожар возник на 3-м этаже в кабинете старшей медицинской сестры на площади 25 квадратных метров. В результате пожара в помещении кабинета сработала противопожарная сигнализация, что способствовало оперативному прибытию пожарно-спасательных подразделений.
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Во время тушения пожара из здания было эвакуировано 55 детей, 15 детей осталось в отделении интенсивной терапии под наблюдением обслуживающего персонала – угрозы их жизни и здоровью от опасных факторов пожара нет, заверяют в ГСЧС.
Также спасатели вывели в безопасную зону 150 человек обслуживающего персонала.
На месте происшествия работали 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 85 человек личного состава.