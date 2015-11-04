Во время пожара в одесском Доме профсоюзов проукраинские активисты сделали лестницу для спасения "антимайдановцев" - отчет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в отчете Международной консультативной группы Совета Европы о расследовании трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, презентованном в Киеве.

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«В 19.54 пожар в Доме профсоюзов достиг своего пика, и некоторые из тех, кто находился внутри здания, пытались выбраться оттуда, выпрыгивая из окон верхних этажей. В результате несколько человек погибли при падении. На видеозаписи в Интернете видно, что на некоторых людей после того, как они выпрыгивали из окон, нападали сторонники единства», - говорится в документе.

Однако, согласно отчету Совета Европы, есть также кадры, на которых видно, что сторонники единства сделали из фрагментов сцены самодельные лестницы и платформы и использовали их, чтобы спасти людей, которые оказались в здании и которых потом эвакуировали в безопасные зоны.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Нескольких человек сразу застрелили в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь сепаратистов. Палатки загорелись. В расположенном на Куликовом поле Дома профсоюзов, где находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего в тот день погибли 48 человек, за медицинской помощью обратились около 300 пострадавших.