В Киеве беременной женщине грозит тюрьма за самозащиту от пьяного рецидивиста

В Киеве беременная женщина, защищаясь от насильника, убила его ножом, сообщает Магнолия-ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Украины в Киеве.

"Так, 30-летняя женщина около 4 часов утра возвращалась от подруги. Когда проходила возле остановки общественного транспорта, к ней подошел незнакомец и предложил выпить по рюмке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от предложения незнакомца женщина отказалась, объяснив это тем, что находится на третьем месяце беременности. В результате нетрезвый "кавалер" достал из кармана нож и, угрожая им, стал бить беременную.

"Защищаясь, женщина перехватила нож у изверга и ударила его в грудь. Поняв, что натворила, она пыталась спасти мужчину, а потом, испугавшись, убежала", - информирует издание.

Около 7 часов утра на остановке общественного транспорта прохожие обнаружили мертвого мужчину и позвонили в милицию.

В статье подчеркивается, что правоохранители установили личность умершего. Им оказался 43-летний киевлянин, который в прошлом был осужден за убийство девушки в Оболонском районе столицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали уроженку Днепропетровской области.

По данному факту открыли уголовное производство по ст.118 (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны) УК Украины.

Женщине грозит наказание - до двух лет лишения свободы.

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