Высокомобильные десантные войска провели масштабные учения в Николаевской области

Подразделения Вооруженных Сил Украины завершили широкомасштабные учения на полигоне Широкий Лан Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеКак строится новая армия Украины

«Высокомобильные десантные войска в который раз подтвердили, что являются элитой украинской армии. Бойцы выполнили десантирование с самолетов Ил-76 и Ан – 26. Также десантники отработали рейдовые мероприятия по обороне местности в тылу условного противника», - отметил он.

Кроме того, по словам Мотузяника, была проведена тренировка психологической стойкости бойцов в условиях вражеского авианалета.