В ООН предупреждают, что зимой число жертв среди гражданских в зоне АТО может увеличиться

Об этом говорится в отчете, опубликованном Офисом ООН по координации гуманитарных вопросов.

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"С наступлением зимы есть опасность того, что число жертв будет расти по мере того, как гражданские лица будут отправляться в заминированную местность, чтобы набрать дров. Весной необходимость культивации земель также может повысить угрозу", - отмечают в гуманитарной организации.

В отчете также сказано, что в сентябре доля инцидентов с минами и неразорвавшимися боеприпасами составила примерно 81% общего числа погибших и раненых гражданских лиц на Донбассе - 43 человека (9 погибших и 34 раненых). При чем этот показатель на 55% меньше, чем число жертв в период с 16 февраля по 15 августа, когда еще не действовал режим прекращения огня.

"Масштабы засоренности (взрывоопасными предметами и минами - ред.) превышают возможности и ресурсы", - отмечают авторы отчета.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что разминирование Донбасса нужно ускорить.