В Троицкой РГА уточнили, что в город доставили не 54 пострадавших от взрывов в Сватово, а пожилых людей

Об этом заявил глава Троицкой РГА Александр Иванов, передает "112 Украина".

"В связи с событиями, которые произошли в городе Сватово, Луганской области, к нам были направлены 54 пожилых человека города Сватово. В 6 утра они прибыли двумя автобусами, мы их разместили в Троицкой больнице районной и 12 человек разместили в доме-интернате для людей пожилого возраста в селе Цыгановка. Люди приехали уставшие, измотанные дорогой, ситуацией, которая произошла в городе. Оказали помощь, квалифицированно помогли людям занять свои места. Все расселены, все получили питание, кому понадобились медикаменты и на сегодняшний день, в принципе, все в хорошем состоянии люди находятся", - сказал он.

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По словам Иванова, был доставлен один человек, которому понадобилось хирургическое вмешательство.

"Там была рана, которую сразу обработали, рана была касательная, сильного хирургического вмешательства не было. Те люди, которые прибыли сейчас не на лечение, а пребывание, они все находятся под наблюдением врачей и состояние их удовлетворительное. Питанием и медикаментами все обеспечены", - добавил он.

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Сообщается также, что ранее Луганская ВГА в Facebook сообщила, что в Троицкое доставлены 54 пострадавших в результате взрывов снарядов в Сватово. Позже пост в соцсети был изменен, однако ВГА не уведомила об изменениях.