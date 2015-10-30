В Сватово число пострадавших от взрывов возросло до 54 - ЛВГА

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Луганской ОВДА.

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"По информации Троицкой районной государственной администрации района, поступило 54 человека, которые пострадали в результате взрыва арсенала в Сватово. Из них 40 – размещены в терапевтическом, инфекционном и детском отделениях Троицкого ТМО, 14 – в Троицком областном доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось более 3 тысяч тонн боеприпасов, начался пожар. В ГосЧС сообщили, что в результате трагедии погибли два человека, четверо травмированы.