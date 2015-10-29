Российские правозащитники "прогнозируют" аресты поваров ресторанов украинской кухни
В президентском Совете по правам человека РФ прогнозируют, что за арестом директора Библиотеки украинской литературы последуют задержания поваров ресторанов украинской кухни.
Такое мнение высказал глава СПЧ Михаил Федотов, сообщает "РБК".
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"СПЧ следит за делом директора Библиотеки украинской литературы. Мы ожидаем в ближайшее время также арестов поваров в ресторанах с украинской кухней", — сказал Федотов.
Ранее УНИАН сообщал, что в здании Библиотеки украинской литературы в Москве проходят обыски. Как отмечается, сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что в библиотеке хранятся экземпляры газеты, в которой якобы искажаются исторические факты.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, перед входом в библиотеку дежурит сотрудник ОМОН в маске и никого не пропускает в здание. Он также высказал категорическое несогласие с попыткой его сфотографировать и заметил, что библиотека сегодня не работает.
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В то же время капитан Следственного комитета РФ, который отказался назвать свою фамилию, заявил, что никакого обыска в библиотеке нет, но она закрыта, так как "здесь находимся мы".
Позже сотрудники библиотеки сообщили, что полиция подкинула националистическую литературу. Сотрудник библиотеки подчеркнул, что "самое главное, что снова подложены какие-то книги, и мы это зафиксировали".