Российские правозащитники "прогнозируют" аресты поваров ресторанов украинской кухни

Такое мнение высказал глава СПЧ Михаил Федотов, сообщает "РБК".

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"СПЧ следит за делом директора Библиотеки украинской литературы. Мы ожидаем в ближайшее время также арестов поваров в ресторанах с украинской кухней", — сказал Федотов.

Ранее УНИАН сообщал, что в здании Библиотеки украинской литературы в Москве проходят обыски. Как отмечается, сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что в библиотеке хранятся экземпляры газеты, в которой якобы искажаются исторические факты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, перед входом в библиотеку дежурит сотрудник ОМОН в маске и никого не пропускает в здание. Он также высказал категорическое несогласие с попыткой его сфотографировать и заметил, что библиотека сегодня не работает.

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В то же время капитан Следственного комитета РФ, который отказался назвать свою фамилию, заявил, что никакого обыска в библиотеке нет, но она закрыта, так как "здесь находимся мы".

Позже сотрудники библиотеки сообщили, что полиция подкинула националистическую литературу. Сотрудник библиотеки подчеркнул, что "самое главное, что снова подложены какие-то книги, и мы это зафиксировали".