В Харькове обнаружили еще одну жертву ”донецкой прививки”

14 мая в Харькове была госпитализирована студентка одного из вузов, жительница города Донецка, которой 12 мая этого года была сделана прививка в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает сайт Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Игоря ТЕРЕХОВА.

В связи с ситуацией, сообщает И.ТЕРЕХОВ, досрочная прививка от кори и краснухи в Харьковской области проводиться не будет.

Что касается осуществления этой работы в установленный Минздравом Украины срок – с 26.05.2008 года, соответствующее решение о проведении прививок на территории Харьковской области областной государственной администрацией будет принято только после получения обоснованного заключения комиссии Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 27.02.2008 г. №348-р и приказов Министерства здравоохранения Украины от 03.04.2008 г. №178, от 18.04.08 г. №212 и 213, начиная с 26 мая 2008 года, в Украине должна была начаться массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 годов от кори и краснухи. Согласно рекомендациям Минздрава Украины, регионам, в случае готовности соответствующих служб и при условии надлежащего материально-технического обеспечения, было предложено начать прививку досрочно.

В результате прививок, которые начаты в Донецкой области с 5 мая с.г., имели место осложнения состояния здоровья молодых людей, включая один летальный исход. На это время в заведениях здравоохранения Донецкой области, по данным всеукраинских СМИ, находится 18 человек, ухудшение состояния здоровья которых предварительно связывают с проведенными прививками. Случаи госпитализации молодых людей после проведенных прививок зафиксированы и в других областях Украины, сообщает сайт ОГА.