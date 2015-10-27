СБУ задержала жителя Ривненской области, желающего вступить в банду боевиков "Призрак"

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что находясь в начале 2015 года на территории Российской Федерации в поисках работы, 26-летний житель Сарненского района получил контакты лиц, которые вербовали боевиков.

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После возвращения в Украину он связался с жительницей Алчевска, которая является представителем созданного российскими спецслужбами НВФ "Призрак", и гражданином РФ по прозвищу "Фомич", уроженцем Смоленска. Россиянин сейчас проживает в Луганске, является членом исполкома партии "Другая Россия", руководителем террористического движения "интербригады" и управляет артиллерийским подразделением боевиков в "ЛНР".

В ходе общения злоумышленник захотел незаконно прибыть на временно оккупированную территорию Луганской области и как минометчик вступить в состав террористической группировки.

Следователями Управления СБ Украины в Ровенской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.