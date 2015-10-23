СБУ задержала секретаря "Молодой республики", созданной под контролем боевика "Мотороллы"

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Киевской области секретаря сепаратистской организации "Молодая республика", созданной под личным контролем главаря так называемой "ДНР" Захарченко и террориста "Моторолы".

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Как отмечается в сообщении, фейковое образование специализировалось на привлечении молодежи Донбасса к незаконным вооруженным формированиям сепаратистов. На базе организации проходила подготовка молодых наемников боевиков, к которой постоянно привлекались российские военные в Украине.

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Деятельность "Молодой республики" координировалась российскими спецслужбами. Для получения новых инструкций и отчетов перед ними секретарь регулярно выезжал в Москву.

Сотрудники спецслужбы задержали "молодого республиканца" после очередного возвращения из России.

Продолжается проверка информации о планах задержанного организовать по заданию российских спецслужб диверсионные и террористические акты с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне местных выборов, подчеркивается в сообщении.