В течение августа с оккупированных территорий Донбасса вывезли более 17 тысяч человек

Среди них 2 тыс. 581 ребенок и 10 тыс. 730 инвалидов и лиц преклонного возраста, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас наибольшее количество людей могут разместить такие области: Днепропетровская - 3 169 человек, Львовская - 1 115 человек, Хмельницкая - 873 человек.

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В общем, как отметили в ГСЧС, с начала проведения на востоке Украины антитеррористической операции, из Луганской и Донецкой областей в другие регионы было переселено 933 тыс. 875 человек, среди которых 158 тыс. 797 детей и 457 тыс. 674 инвалидов и лиц преклонного возраста.