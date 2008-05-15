Глава МВФ: финансовый кризис завершился, но напряжение будет нарастать
21:41, 15 мая 2008Общество
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Просто банки переборщили с кредитами
|Доминик Стросс-Кан
По мнению Стросс-Кана, основная проблема заключается в эффекте, который кризис оказывает на крупнейшие экономики мира. Влияние кризиса будет продолжаться еще в течение нескольких кварталов.
Напомним, в апреле текущего года МВФ оценил потери от кредитного кризиса почти в триллион долларов. Годом ранее фонд предсказывал, что потери от кризиса американского рынка жилья будут ограниченными.
Причиной кризиса послужило слишком большое количество высокорисковых ипотечных кредитов, которые банки США выдали неблагонадежным заемщикам. По оценке инвестиционного банка Goldman Sachs, с начала кризиса американские финансовые институты понесли убытки в размере 120 миллиардов долларов.
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