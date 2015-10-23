Виноваты война и алкоголь: Матиос подтверждает случаи гибели военных из-за неуставных отношений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Такие случаи, к сожалению, есть, и расследуются в Черниговской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, когда во время отправления православных обрядов оказывается, что человек умер, например, от сердечной недостаточности, как написано в справке, а обнаружены у него переломы позвоночника, ног, рук. Такие факты расследуются... Эта проблема есть. Но, поймите, это проблема войны, которая порождает страшные последствия, - те черты характера, которые были внутри человека, выплескиваются наружу”, - сказал Матиос.

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Он отметил, что одной из причин возникновения неуставных отношений между военнослужащими является употребление спиртных напитков.

Вместе с этим Матиос заверил, что все факты, которые становятся известны, тщательно расследуются для привлечения виновных к ответственности.