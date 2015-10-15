Матиос рассказал, почему затягиваются суды над генералами-взяточниками

Уголовные дела, которые возбуждает военная прокуратура, далеко не всегда заканчиваются вердиктом судей, и преступления остаются безнаказанными, пишет "Новое время".

«Дела были отправлены в суд еще в августе-сентябре прошлого года. За год по делу генерал-лейтенанта погранслужбы прошло 12 судебных заседаний, а по делу генерал-майора по чрезвычайным ситуациям - 8. О чем это говорит? Судьи максимально оттягивают принятие решения. Потому что решение в коррупционных делах однозначно предусматривает лишение свободы. И, согласно статье, там нужно давать 8-10-12 лет лишения свободы», - рассказал в интервью изданию главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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По его словам, судьи не хотят нести ответственность при том прессинге, который существует. Прокурор также не исключает "коррупционных проявлений".

«Последний раз, когда в сентябре слушали дело генерал-майора Недобиткова, в квартале, где находится суд, исчез свет. Я могу конспирологически предположить, что, пользуясь своими связями в службе МЧС, он попросил обесточить квартал. И дело опять перенесли на месяц. Судьи боятся, когда под эгидой вроде бы патриотизма осуществляется давление на суд», - сообщил прокурор.

Кроме того, Матиос рассказал, что во время судебного рассмотрения дела комбата 1-го батальона 28-й бригады Владимира Пушкаря было давление на суд, а избрание меры пресечения длилось три дня.

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"В первый день один судья заявил самоотвод, во второй — еще два. А закончилось тем, что люди в камуфляже, которые не имели возможности ознакомиться с доказательствами по делу, фактически штурмовали помещение суда. Захватили первый этаж, судебное заседание перенесли на второй. Военные прокуроры с пистолетами и председательствующий с личным винчестером сидели и принимали решение. Тогда средством давления были привезенные мусорные баки и прямые угрозы, что судью и прокуроров, которые это делают, люстрируют прямо под залом суда. При этом работники милиции, а их было три автобуса — даже не вышли из транспорта. Комбата отпустили из-за страха перед толпой. Но расследование все равно будет проведено, и в конце будет оглашено подозрение. И не только ему", - говорит военный прокурор.

Полный текст интервью Анатолия Матиоса читайте в выпуске журнала "Новое время" 16 октября.