Порошенко подписал Закон, обеспечивающий соцгарантии офицерам, которые несут службу по призыву

Документом, который был принят Верховной Радой 15 сентября, устанавливаются гарантии социальной защиты военнослужащих военной службы по призыву лиц офицерского состава.

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На указанных лиц распространяются такие же гарантии социальной защиты, предусмотренные для военнослужащих других видов военной службы. Таким образом урегулирован вопрос обеспечения лиц офицерского состава, которые проходят военную службу по призыву, льготами и гарантиями, определенными Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Призыв на военную службу офицеров, получивших высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже бакалавра, прошли полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса и которым присвоено соответствующее воинское звание офицера запаса, был проведен в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Указом Президента от 1 мая 2014 года № 447.