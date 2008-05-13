Суд запретил продавать акции «Полтаваоблэнерго»

Светловодский городской районный суд Кировоградской области своим определением запретил Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) продажу 14 мая миноритарного пакета акций "Полтаваоблэнерго".

Об этом сообщает официальный сайт УМВБ.

Согласно сообщению, определение суда было вручено представителям УМВБ исполнительной службой сегодня, 13 мая.

Ранее УМВБ обнародовала информацию, что торги по продаже акций «Полтаваоблэнерго» должны состояться 14 мая.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля т.г. Фонд госимущества объявил, что выставит 25% пакет акций ОАО «Полтаваоблэнерго» на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) 14 мая 2008 года, 26,98% пакет акций ОАО «Львовоблэнерго» на Фондовой бирже «Иннэкс» 15 мая, 25,02% пакет акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» на Фондовой бирже ПФТС 21 мая, 25% пакет акций ОАО «Энергопоставляющая компания «Черниговоблэнерго» на Киевской международной фондовой бирже (КМФБ) 22 мая, 25% пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» на Украинской международной фондовой бирже (УМФБ) 28 мая, 25,01% пакет акций ОАО «Энергопоставляющая компания «Одессаоблэнерго» на Украинской фондовой бирже (УФБ) 29 мая.

Фонд госимущества под председательством Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО издал приказ от 6 мая т.г. об отмене продажи миноритарных пакетов акций шести облэнерго.