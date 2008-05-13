Одно из облэнерго продадут завтра несмотря на запрет Семенюк

Завтра на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) будут проведены торги по продаже акций «Полтаваоблэнерго».

Об этом говорится в информационном сообщении УМВБ.

Согласно сообщению, торги начнутся в 11.00.

В то же время, в пресс-службе Фонда государственного имущества сообщили, что ФГИУ (под председательством Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - УНИАН) считает проведение подобных торгов незаконным, и их результаты не будут официально признаны.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества под председательством В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО издал приказ от 6 мая об отмене продажи миноритарных пакетов акций шести облэнерго.

2 апреля 2008 г. Фонд госимущества объявил, что выставит 25% пакет акций ОАО «Полтаваоблэнерго» на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) 14 мая 2008 года, 26,98% пакет акций ОАО «Львовоблэнерго» на Фондовой бирже «Иннэкс» 15 мая, 25,02% пакет акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» на Фондовой бирже ПФТС 21 мая, 25% пакет акций ОАО «Энергопоставляющая компания «Черниговоблэнерго» на Киевской международной фондовой бирже (КМФБ) 22 мая, 25% пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» на Украинской международной фондовой бирже (УМФБ) 28 мая, 25,01% пакет акций ОАО «Энергопоставляющая компания «Одессаоблэнерго» на Украинской фондовой бирже (УФБ) 29 мая.

ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат кипрской Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% - кипрской Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% - кипрской Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% - кипрской Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и управляются Национальной акционерной компанией "Энергетическая компания Украины".