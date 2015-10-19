С 25 октября появится дополнительный поезд Киев-Константиновка

Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественная организация "Донбасс SOS".

Отмечается, что отправление из Константиновки будет по воскресеньям, средам и пятницам в 17:30. А из Киева поезд будет отправляться в понедельник, четверг и субботу в 21:18.

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При этом в общественной организации подчеркнули, что поезд будет проводить в пути 15 часов.

"Мы очень благодарны таким изменениям, ведь сложности с наличием мест наблюдается уже очень давно. И конечно же, ждем, когда запустят Киев – Донецк, Луганск - Одесса и так далее..." - говорится в сообщении "Донбасс SOS".