С 25 октября появится дополнительный поезд Киев-Константиновка
C 25 октября будет запущен дополнительный поезд № 234/233 Киев – Константиновка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественная организация "Донбасс SOS".
Отмечается, что отправление из Константиновки будет по воскресеньям, средам и пятницам в 17:30. А из Киева поезд будет отправляться в понедельник, четверг и субботу в 21:18.
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При этом в общественной организации подчеркнули, что поезд будет проводить в пути 15 часов.
"Мы очень благодарны таким изменениям, ведь сложности с наличием мест наблюдается уже очень давно. И конечно же, ждем, когда запустят Киев – Донецк, Луганск - Одесса и так далее..." - говорится в сообщении "Донбасс SOS".
C 25 октября будет запущен дополнительный поезд № 234/233 Киев – Константинока.Отправление с Константиновки: воскресень...Posted by Донбасс SOS on 18 октября 2015 г.