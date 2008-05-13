Место встречи экс-мэра Нью-Йорка с политиками в Киеве залито водой
16:25, 13 мая 2008Общество
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Инцидент произошел около 16-ти
Сегодня в Киеве в гостинице «Хайят», где на 16 часов планировалось проведение встречи экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа ДЖУЛИАНИ с украинскими политиками, произошло чрезвычайное происшествие.
Как передает корреспондент УНИАН, около 16.08 в одном из уголков сработала пожарная сигнализация из-за того, что над ней был установлен осветительный прибор, который, наверно, перегрелся, в результате чего сработали защитные системы пожаротушения.
Часть зала залита водой.
Организаторы встречи решают, куда перенести встречу.
Во время инцидента никто не пострадал.
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