Место встречи экс-мэра Нью-Йорка с политиками в Киеве залито водой

Сегодня в Киеве в гостинице «Хайят», где на 16 часов планировалось проведение встречи экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа ДЖУЛИАНИ с украинскими политиками, произошло чрезвычайное происшествие.

Как передает корреспондент УНИАН, около 16.08 в одном из уголков сработала пожарная сигнализация из-за того, что над ней был установлен осветительный прибор, который, наверно, перегрелся, в результате чего сработали защитные системы пожаротушения.

Часть зала залита водой.

Организаторы встречи решают, куда перенести встречу.

Во время инцидента никто не пострадал.