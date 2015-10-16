Переселенцев в Краматорске зовут на тренинг "Швейная мастерская"
18:40, 16 октября 2015Общество
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Центр занятости свободных людей в Краматорске приглашает переселенцев на тренинг "Швейная мастерская".
Тех кто придет, обещают познакомить с основами кроя / 6264.com.ua.
Тех кто придет, обещают познакомить с основами кроя и шитья, научить повседневному ремонту одежды и обновлению старых джинсов, сообщает 6264.com.ua.
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Предварительная регистрация on-line или по телефону горячей линии Центра занятости Свободных людей 0995390023.
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