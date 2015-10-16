Переселенцев в Краматорске зовут на тренинг "Швейная мастерская"

Центр занятости свободных людей в Краматорске приглашает переселенцев на тренинг "Швейная мастерская".

Тех кто придет, обещают познакомить с основами кроя и шитья, научить повседневному ремонту одежды и обновлению старых джинсов, сообщает 6264.com.ua. Читайте такжеВ Краматорске открылся Центр помощи и поддержки участников АТО Предварительная регистрация on-line или по телефону горячей линии Центра занятости Свободных людей 0995390023.

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