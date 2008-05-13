Эксперт: официальный показатель инфляции завышен

Из-за особенностей методологии расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) и временного дисбаланса, возникшего на рынке мясной продукции, официальный показатель инфляции завышен и не соответствует реальной или структурной инфляции, отражающей баланс совокупного спроса и предложения.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital со ссылкой на аналитика компании Елену БЕЛАН.

По ее мнению, в Украине удельный вес продуктов питания в потребительской корзине, на основе которой рассчитывается ИПЦ, составляет 55%, в то время как в России продукты питания занимают 33% потребительской корзины, в Польше - 26%, а в Европейском Союзе - 16%.

В то же время, из структуры потребительских расходов (основанной на системе национальных счетов) следует, что украинцы тратят на продукты питания гораздо меньше - только 36% всех потребительских расходов. Из-за такой методологической особенности официальный индекс инфляции сильно зависит от ценовой ситуации в сельском хозяйстве, особенно на рынке мяса и зерна, и значительно завышает структурную инфляцию в периоды быстрого роста цен на продукты питания и, соответственно, занижает ее в периоды стремительного удешевления продовольственных товаров.

По мнению аналитика, структурный уровень инфляции в Украине существенно ниже, чем указывает официальный ИПЦ. Об этом свидетельствует динамика показателя базовой инфляции, который не учитывает товары, подверженные существенным ценовым колебаниям.

По оценке Е.БЕЛАН, в апреле показатель базовой инфляции составил 18% в годовом измерении, что существенно меньше 30,2% роста ИПЦ и вполне сравнимо с темпом роста базовой инфляции в России, который в прошлом месяце составил 13,7%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го – 10,3%).

По данным Госкомстата, с начала текущего года рост потребительских цен составил 13,1% (за четыре месяца 2007 года - 1,3%). Инфляция в апреле против марта 2008 года составила 3,1% (в апреле 2007 года к марту 2007 года - 2,2%).