Екатерина Ющенко обсудила в Литве вопросы развития киноиндустрии

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО встретилась с министром культуры Литовской Республики Юозасом ЧИРВИНСКАСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда “Украина 3000”, в разговоре, который состоялся в помещении Министерства культуры Литовской Республики, также приняли участие супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в Украине Тома КУМЖЕНЕ, представители Министерства культуры и киноиндустрии Литвы, сотрудники Фонда «Украина 3000».

Собеседники обсудили круг вопросов, связанных с развитием киноиндустрии в Литве и Украине. Так, Ю.ЧИРВИНСКАС рассказал о государственной поддержке кино, а также о современном состоянии литовского кинопроизводства. В свою очередь, Е.ЮЩЕНКО рассказала о деятельности созданной по инициативе Фонда «Украина 3000» Украинского кинофонда, ее будущих и текущих проектах, связанных с созданием благоприятных условий для национального и совместного кинопроизводства.

Участники встречи посмотрели презентацию на тему развития киноиндустрии в Литве.

Как известно, Е.ЮЩЕНКО сопровождает супруга, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, во время официального визита в Литовскую Республику.