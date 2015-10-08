Блокада Крыма: пассажиро-транспортный поток уменьшился вдвое

Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

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По его словам, на админгранице с Крымом ситуация на данный момент сохраняется абсолютно спокойной.

«В целом мы фиксируем уменьшение в два раза пассажиро-транспортного потока на админгранице с Крымом как в одну, так и в другую стороны», - отметил он.

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«Ни один грузовик со времени начала блокады не пересек админграницу в сторону оккупированного Крыма», - заявил Слободян.

«Всю информацию о том, что якобы через объездные дороги, коррупционные схемы или по морю грузы все-таки попадают в оккупированный Крым, мы проверяем, и на данный момент ни одна из этих информаций не подтвердилась», - добавил помощник главы Государственной пограничной службы Украины.

20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.

Участники «гражданской блокады» по-прежнему не пропускают фуры на полуостров. Участники крымскотатарского национального движения и представители добровольческих батальонов разбили на административной границе со стороны Херсонской области палаточные городки и заявляют, что не допустят возобновления товарных поставок на оккупированную территорию. Власти России и оккупированного ею Крыма осудили эти действия.