Луганский губернатор остановил все аттракционы в области

В Луганской области по распоряжению главы областной государственной администрации Александра АНТИПОВА приостановлена эксплуатация всей аттракционной техники и передвижных луна-парков для тщательной проверки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Создана также следственная комиссия для расследования причин аварии аттракциона 9 мая в сквере «Дружба» в Луганске, в результате которой погибли двое человек, еще 8 пострадали.

Сегодня во время аппаратного совещания в Луганской облгосадминистрации заместитель главы ОГА Юрий ХУНОВ сообщил, что угрозы для жизни пострадавших во время аварии карусели нет.

По его словам, состояние двух пострадавших, которые находятся на лечении в отделении нейротравмы областной клинической больницы, стабильно тяжелое. Состояние остальных, которые лечатся в хирургических отделениях больниц Луганска, стабильно. Все пострадавшие обеспечены необходимыми медикаментами, заверил Ю.ХУНОВ.

Как сообщал УНИАН, трагедия на аттракционе в Луганске произошла 9 мая в 21.30. Карусель "Центрифуга" неожиданно наклонилась и, зацепившись за железный помост, переломилась пополам. Во время трагедии на «Центрифуге» были заполнены все 32 места – по два человека в одной кабинке.

Заместитель городского председателя Луганска Александр ТКАЧЕНКО 11 мая заявил, что владельцы аттракциона «Центрифуга» в сквере «Дружба» не имели разрешения на осуществление предпринимательской деятельности.

Кроме того, по его данным, техническая экспертиза «Центрифуги» в парке «Дружба» была проведена в 2006 году, и разрешение было выдано лишь на год. В мае 2007 года истек срок этого разрешения.

Также, сказал он, «Центрифуга» в парке «Дружба» эксплуатируется с 1991 года и была завезена из Чехии как отработавшая там свой срок (10 лет).