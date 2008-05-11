Скачок цен на нефть вызван падением доллара, а не нехваткой сырья

Причиной рекордного подорожания нефти является падение курса доллара, а не превалирование спроса над предложением, заявил сегодня высокопоставленный чиновник иранского министерства нефти.

"Надо понимать, что это не цены на нефть выросли, а снизился курс доллара. В настоящее время цены на нефть не следуют колебаниям спроса и предложения. Они станут более умеренными, если стоимость доллара вырастет", - отметил замдиректора по внешнеэкономическим связям Национальной нефтяной компании Ирана (NOIC) Мохаммад Али Хатиби. По его мнению, между котировками доллара и ростом цен на нефть существует обратно пропорциональная связь. "Так, курс доллара упал в IV квартале 2007г. на 8%, а цены на нефть выросли за I квартал текущего года на те же 8%", - отметил чиновник,

Накануне цены на нефть установили новый абсолютный рекорд, поднявшись выше 126 долл./барр. За день до этого министр нефти Ирана Голямхоссейн Нозари предположил, что при сохранении текущих тенденций нефть может подорожать до 200 долл./барр. в обозримой перспективе. С аналогичной оценкой выступили и аналитики из американского инвестбанка Goldman Sachs - по их мнению, нефть достигнет отметок 150-200 долл./барр. уже в течение ближайших 1,5-2 лет.

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