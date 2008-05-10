Половина крымчан расценивают свое здоровье как «хорошее» (статистика)

По данным Главного управления статистики в АРК, половина населения Автономной Республики Крым оценивает состояние своего здоровья как «хорошее» (в целом по Украине – 43%).

Как передает корреспондент УНИАН, 43% крымчан считают, что состояние их здоровья «удовлетворительное» (по Украине – 46%); 8% оценивают состояние своего здоровья как «плохое» (по Украине – 12%).

Каждые два из трех жителей АР Крым на протяжении последних 12 месяцев перенесли различные заболевания, при этом у 49% болевших снизилась жизненная активность, у каждого четвертого – повседневная трудоспособность. Практически каждый третий крымчанин имеет хронические заболевания или проблемы со здоровьем, из них 39% имеют гипертонию, 32% – сердечные заболевания, 13% – артроз, артрит (в т.ч. ревматоидный).

На протяжении последних двенадцати месяцев каждые четыре из пяти жителей АР Крым обращались за медицинской помощью, из них 53% – в связи с болезнью или проблемой со здоровьем, 43% – в связи с прохождением профилактического осмотра. Из общего числа лиц, проходивших лечение в больнице, 81% брали с собой в больницу медикаменты, 79% – еду, 67% – постельное белье. Ничего из вышеперечисленного не брали 10% больных.

Количество домохозяйств, в которых кто–либо из членов на протяжении последних 12 месяцев нуждался в медицинской помощи, приобретении лекарств и медицинских принадлежностей, составило 717,7 тыс., или 96,2% от общего количества домохозяйств Крыма. В случае необходимости не смогли получить медицинскую помощь, приобрести лекарства и медицинские принадлежности 68 тыс. домохозяйств (9,5% от общего числа нуждающихся).

По причине очень высокой стоимости в 52,7 тыс. домохозяйств кто-либо из членов домохозяйства не смог приобрести лекарства, в 19,4 тыс. – сделать протезирование, в 16,4 тыс. – посетить стоматолога, в 10,1 тыс. – получить лечебные процедуры, в 7,9 тыс. – получить лечение в стационаре.