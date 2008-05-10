Киевский ГУБОП раскрыл как заработать 3 миллиона на школьных окнах

В Киеве сотрудниками УБОП разоблачены чиновники управления образования Шевченковской райгосадминистрации, которые незаконно использовали 3,5 млн. грн. государственных средств.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ГУБОП МВД Украины Елена МЕЛЬНИК, сотрудниками Управления борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем, ГУБОП МВД Украины была проведена проверка использования бюджетных средств управлением образования Шевченковской РГА на реализацию программы по закупке окон в заведениях образования.

Установлено, что служебными лицами управления образования РГА 1 августа 2007 года незаконно, без проведения тендера и анализа ценового предложения рынка, был заключен договор с МЧП „Атлант-Плюс (Бровары Киевской области)” о предоставлении услуг по ремонту оконных проемов с отделкой в заведениях образования Шевченковского района столицы на сумму 22 млн. грн.

Поскольку, в соответствии с требованиями действующего на то время Закона Украины „О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства”, заказчик на период проведения процедуры закупки имел право для текущих нужд осуществить закупку без применения тендерных процедур на сумму средств, которая не превышает 10% общей ожидаемой стоимости предмета закупки, последняя должна была составить свыше 220 млн. грн., говорится в сообщении.

В дальнейшем, с целью легализации заключенного договора с броварским МЧП „Атлант-Плюс”, служебными лицами управления образования без соответствующих согласований были внесены изменения в «Годовой план государственных закупок на 2007 год управления образования Шевченковской РГА», которыми предусматривается проведение закупки „услуг по ремонту оконных проемов с отделкой” на сумму 200,7 млн. грн. (общая годовая смета расходов Шевченковского района на 2007 год составляла всего 567,865 млн. грн.).

Безосновательность указанных действий подтверждается отчетом о поступлении и использовании средств общего фонда управления образования Шевченковского района, утвержденного сметой на 2007 год, которым предусмотрено только 22,7 млн. грн., говорится в сообщении.

В период с августа до октября прошлого года было фальсифицировано проведение тендера, в котором, кроме ООО „Атлант-плюс”, приняли участие еще три участника.

Директор МЧП „Атлант-Плюс” для обеспечения формального участия ЧП „Монолит-Буд” перечислил на его счет 13,5 тыс. грн., которые последнее использовало для оформления тендерных процедур, согласовал цену тендерного предложения и представил подготовленный пакет документов для участия в тендере.

В дальнейшем, с целью отмены тендерных торгов, служебные лица тендерного комитета управления образования РГА необоснованно признали предложения двух других участников тендера недействительными.

Все эти действия дали формальные основания для закупки товаров и работ у МЧП „Атлант-Плюс” на сумму 22 млн. без проведения тендера.

Нарушение порядка проведения тендерной процедуры было подтверждено заключением Тендерной палаты Украины, отмечается в сообщении.

Проведенным товароведческим и аудиторским исследованием установлено завышение стоимости окон на сумму свыше 3 млн. 535 тыс. грн.

Как отметили в ГУБОП МВД, почти месяц решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Так, 12 апреля этого года материалы проверки ГУБОП МВД, в которых усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, были направлены в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения.

22 апреля Генеральная прокуратура направила материалы в прокуратуру города Киева, где их рассмотрение осуществляется управлением общего надзора за соблюдением законодательства, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.