Воду в киевских квартирах можно условно назвать питьевой

Программа Блока Виталия Кличко „Лицом к киевлянам” предусматривает внедрение в Киеве современной системы очистки питьевой воды с помощью технологии ее обработки диоксидом хлора и отказ от вредного хлорирования.

Об этом УНИАН сообщил председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, №4 в списке Блока Кличко на выборах в Киевсовет Анатолий КОВАЛЕНКО.

«Воду, которая течет сегодня из кранов в квартирах киевлян, лишь условно можно назвать питьевой», - отметил А.КОВАЛЕНКО. Он подчеркнул необходимость срочного усовершенствования и приведения к современным мировым стандартам системы водоснабжения в городе, которая разработана еще по старым советским нормам.

“В первую очередь это касается как реконструкции водоочистного оборудования главного предприятия – ОАО „АК „Киевводоканал”, ревизии всех сетей, так и внедрения новейших технологий очистки воды”, - сказал А.КОВАЛЕНКО.

Относительно использования артезианской воды он выразил убеждение, что оно должно быть ограниченным.

“Артезианская вода – это стратегический запас города, который мы должны сохранить для потомков. Поэтому, по моему мнению, использование артезианской воды должно быть жестко регламентированным. Эту воду нельзя использовать для технических нужд, как это имеет место сегодня на некоторых киевских промышленных предприятиях. А конструкция бюветных комплексов, построенных для населения, должна обеспечивать максимально эффективное их использование без потерь этой ценной воды по пути к крану”, - отметил председатель экологической комиссии.

По информации А.КОВАЛЕНКО, водоснабжение города сегодня на 86% осуществляется за счет поверхностных источников (Днепр и Десна), очищенной на водопроводных станциях «Киевводоканалпа». 14% приходится на артезианское водоснабжение. По его словам, в последние годы наблюдается значительное ухудшение качества воды Днепра и Десны, в то же время именно качество воды Днепра имеет определяющее значение для водоснабжения города.

А.КОВАЛЕНКО отметил необходимость уделить особое внимание вопросу реконструкции Бортнической станции аэрации, поскольку наибольшее ухудшение качественных показателей воды в Днепре зафиксировано ниже по течению от места сброса сточных вод этой станции.

Как сказал А.КОВАЛЕНКО, важной задачей городской власти является также контроль за действиями киевских предприятий относительно обеспечения европейского уровня очистки промышленных стоков и выбросов. Это положение, по его словам, также предусмотрено в программе Блока Виталия Кличко „Лицом к киевлянам”.