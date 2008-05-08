Гаишники задержали подозреваемого в изнасиловании 3-летней девочки

В Житомирской области сотрудники ГАИ задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 27 апреля трехлетней девочки.

Как сообщил корреспонденту УНИАН и.о. начальника отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Александр ТАЛЬКО, 4 мая сотрудниками ГАИ области вблизи села Проваловка Любарского района был задержан неработающий житель этого района, который ехал на автомобиле вместе с отцом.

А.ТАЛЬКО сказал, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется расследование. Задержанный находится в следственном изоляторе.