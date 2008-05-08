Двухлетнюю девочку, потерявшуюся в Крыму, нашли за 5 км от дома

Потерявшуюся в Крыму двухлетнюю девочку нашли в 5-ти километрах от дома - живой и здоровой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, ребенка нашел односельчанин - работник лесхоза.

Как оказалось, девочка - в буквальном смысле слова ребенок природы: мать, как и своего первенца-сына, родила ее на Мангупе, в экстремальных условиях, а сама семья придерживается натурального образа жизни - зимой купаются в холодной воде, дети "выросли" в лесу. "Вероятно, поэтому девочка провела ночь в лесу, где температура опустилась до минус 2 градусов, без особого вреда для своего здоровья", - отметили в МЧС.

По словам спасателей, малышка находится в хорошем состоянии. Девочку направили в райбольницу для осмотра, из больницы ее уже забрал отец.

Как сообщал УНИАН, ребенок пропал 7 мая вечером в Бахчисарайском районе автономии. Девочку искали всем селом, затем к поискам подключились три группы спасателей, следственная группа МВД, поисковые собаки.