Синоптики обещают потепление

9 мая по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. В западной части, на севере Левобережья и местами в южной части пройдут небольшие кратковременные дожди, кое-где с грозами; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме западных, восточных областей, Одесской области и юга Крыма, на поверхности почвы заморозки 0-4°, местами в воздухе 0-2°; температура днем 11-16° тепла, на севере Левобережья местами 7-10°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 10-11 мая сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем пройдут небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 10 мая в Украине, кроме Закарпатья и юга Крыма, 11 мая на севере Левобережья заморозки на поверхности почвы 0-4° (10 мая в Карпатах и местами в воздухе 0-2°); днем 13-18° тепла, на Закарпатье 16-21°, в Карпатах 3-8° тепла.

12-13 мая - без существенных осадков, только днем 12 мая в южной и восточной части, а 13 мая в западных, северных и местами в центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. Будет наблюдаться повышение температуры ночью до 4-10° тепла, на побережье морей до 12°, днем до 16-22°.

В Киеве и области 9 мая переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 4-6° тепла, днем 13-15°, по области ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-4°, местами и в воздухе 0-2°; температура днем 11-16° тепла.

10-11 мая - переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь (10 мая местами), гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10 мая 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, 11 мая 3-8° тепла; днем 13-18°.

12-13 мая - без существенных осадков, только днем 13 мая кратковременный дождь, гроза. Ожидается повышение температуры ночью до 4-10° тепла, днем до 16-21°.