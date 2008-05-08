Эксперт: серьезные инвесторы на Одесский припортовый не придут

Учитывая условия, в которых Одесский припортовый завод готовится к продаже, приватизация этого объекта в ближайшее время не вызовет интерес у серьезных инвесторов, считает директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на брифинге.

«Я думаю, что серьезный инвестор, который заинтересован в развитии этого производства, подумает, прежде чем заходить на предприятие при подобной картине. На предприятие, у которого правовая сторона приватизации очень спорная», - сказал Ю.РУБАН.

Кроме того, эксперт отметил, что ключевой проблемой в приватизационной сфере на сегодняшний день является несогласованность стратегических целей и заданий приватизации с концепцией реализации экономических реформ. Он подчеркнул, что первый этап приватизации практически закончен и на сегодняшний день начинается второй этап приватизации стратегически важных и мощных производственных комплексов, причем, по мнению эксперта, приватизация таких объектов с целью финансирования текущих расходов бюджета является недопустимой.

Также Ю.РУБАН подчеркнул, что «истории со сжиганием газет и печатью Фонда госимущества», безусловно, вызывают интерес у потребителей такой информации, однако очень сильно отвлекают от действительно серьезных вопросов, которые существуют на сегодняшний день в контексте приватизации стратегически важных объектов.

Справка УНИАН. 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс - 3 млрд. грн.

Между тем Президент Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабмина о начале конкурса по продаже ОПЗ.

В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО поручила назначенному правительством исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Андрею ПОРТНОВУ не выполнять указы Президента от 25 апреля относительно руководства Фонда госимущества и по поводу приостановки конкурса по приватизации Одесского припортового завода.

Вместе с тем 5 мая Одесский областной хозяйственный суд своим определением запретил осуществлять какие-либо действия по продаже Одесского припортового завода. Данное определение вынесено в обеспечение иска депутата горсовета Одессы Алексея ГОНЧАРЕНКО (Партия регионов).

В то же время А.ПОРТНОВ отметил, что данное судебное определение будет обжаловано.

Кроме того, вчера, 7 марта, в интервью “Украинской правде” А.ПОРТНОВ сообщил, что премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО непосредственно сама в телефонном режиме ведет переговоры с потенциальными инвесторами Одесского припортового завод. “Поднимается телефонная трубка под углом где-то 45 градусов над столом, звучит приветствие, и премьер-министр добрым голосом информирует инвесторов о том, что конкурс, по которому они подали заявки, будет проведен, инвестор будет привлечен, будут созданы максимально конкурентные и прозрачные условия, все это будет проходить в присутствии СМИ», - сказал он.

«И, несмотря на попытки людей, которые преувеличивают свое влияние, даже если они занимают высшие посты в государстве, мы примем систему мер по защите инвесторов», - добавил А.ПОРТНОВ.