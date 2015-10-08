В Киеве преступники за взятки "трудоустраивали" в органы власти

Служба безопасности Украины пресекла деятельность организованной преступной группы, которая за незаконное денежное вознаграждение обещала оказать содействие в назначении на руководящие должности в государственных органах власти. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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Сотрудники Главного управления борьбы с коррупцией СБУ совместно со следователями милиции и прокуратуры Киева задокументировали факт вымогательства у госслужащего взятки в 20 тысяч долларов

Трое членов группировки были задержаны "на горячем" во время получения первой части взятки. Один из злоумышленников находился в общегосударственном розыске, подчеркивается в сообщении.

По данным СБУ, мошенники использовали поддельные удостоверения различных органов власти и представлялись своим потенциальным "клиентам", используя фамилии высокопоставленных чиновников, в том числе главы Администрации президента Украины.

Встречи проводились неподалёку от Администрации президента и Кабинета министров Украины, отметили в пресс-центре.

В ходе следственных действий установлены и другие факты вымогательства этой группой лиц деньги за "трудоустройство" на руководящие должности в различные органы исполнительной власти страны, в том числе в Кабинете министров, министерствах и областных государственных администрациях.

Во время обысков в офисе и частных квартирах задержанных были обнаружены поддельные паспорта граждан Украины и граждан других стран, поддельные удостоверения различных государственных учреждений Украины, документы на назначение ряда лиц на руководящие должности в органы государственной власти, документы избирательных комиссий. Также изъяты значительные денежные средства и оружие, говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по материалам СБУ, задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.190, ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины, решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога.