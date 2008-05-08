В День Победы в Киеве за порядком будут следить 1,5 тыс. правоохранителей

В Киеве в день Победы охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий будут обеспечивать почти полторы тысячи сотрудников МВД, внутренних войск и курсанты Национального университета МВД Украины.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

Также предусмотрено еще около полтысячи резерва.

В ЦОС отметили, что повышенная охрана общественного порядка будет осуществляться во время марша ветеранов по Крещатику, в парке Славы, возле музея Великой Отечественной войны. Также будут приниматься меры для предупреждения актов вандализма.

Предусматривается, что, в соответствии с заявками, поданными в Киевскую городскую государственную администрацию, в праздничных мероприятиях в столице примут участие около 35 тыс. человек.