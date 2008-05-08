В Киеве ограблен еще один банк

В Киеве 7 мая было совершено разбойное нападение на отделение "Международного коммерческого банка", расположенное в Оболонском районе столицы на ул.Куреневской 5/7.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, около 14.45 неизвестный мужчина зашел в помещение финансового учреждения и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставил кассира отдать ему деньги. Завладев приблизительно 40 тыс. грн., он скрылся.

Как отметили в ЦОС, на момент ограбления в отделении были только три 20-летних сотрудницы, которые не оказывали грабителю сопротивление. Одна из них нажала "тревожную кнопку". Однако охранники частного охранного агентства прибыли на место происшествия только через пять минут после нападения.

Сейчас милиция возбудила уголовное дело по ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой) и принимает меры из установления лица преступника и его задержания. Также милиция обращается ко всем, кто мог быть свидетелем преступления или что-то знает о местонахождении грабителя, обращаться в Оболонское райуправление милиции.