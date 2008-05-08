Угольная промышленность Донбасса не зарабатывает на зарплату - губернатор

09:52, 08 мая 2008
Общество
942 0

Логвиненко разделил предприятия на 4 группы

Владимир ЛОГВИНЕНКО
Председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО констатирует, что на сегодняшний день угольная промышленность Донецкой области не зарабатывает на выплату заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 7 мая на пресс-конференции.

Кроме того, по словам В.ЛОГВИНЕНКО, "на сегодняшний день 30% шахт региона добывают 70% общего объема добычи угля, а оставшиеся 70% шахт добывают всего-навсего 30% объемов угля".

Губернатор подчеркнул, что в угольной отрасли и "с финансированием достаточно сложно".

Он сообщил, что "на 14 мая правительству готовится документ от Министерства угольной промышленности с концепцией дальнейшей судьбы угольной отрасли Украины". В.ЛОГВИНЕНКО заверил, что наработки Донецкой области в плане возможного улучшения ситуации в отрясли, "безусловно, будут использованы в новой концепции".

По его словам, сегодня все угледобывающие предприятия региона можно разделить на четыре группы.

К первой группе В.ЛОГВИНЕНКО отнес те шахты, которые являются финансово самостоятельными, самодостаточными и развивающимися предприятиями.

Ко второй группе - шахты, которые имеют запасы угля и при определенном их инвестировании в течение 2-3 лет можно вывести эти угледобывающие предприятия на тот уровень, когда "они смогут самостоятельно работать и не пользоваться финансовой поддержкой".

Третья группа - шахты, которые "необходимы в структуре топливного баланса страны, в том числе и Донецкой области". "Однако вывести эти шахты на финансовую достаточность нет возможности, но мы понимаем, что, вложив определенную сумму средств, можно минимизировать бюджетную помощь и получить топливо, то ли коксующийся, то ли энергетический уголь", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО, добавив: "То есть, такие шахты надо поддержать, но при этом минимизировать бюджетную поддержку".

К четвертой группе угледобывающих предприятий губернатор отнес те, которые "не имеют перспективы на сегодняшний день и по себестоимости угля, и по запасам". "Есть шахты, которые отработали 80-100 лет. Работы ведутся на глубине более тысячи метров, - аргументировал он. - Поэтому мы понимаем, что их надо законсервировать".

Говоря о возможной приватизации шахт, В. ЛОГВИНЕНКО с сожалением констатировал, что "плачевная доля будет угольных предприятий в числе объектов, намеченных на приватизацию, и мы с ними будем мучаться". "Ничего конкретного по этому вопросу, по вопросу приватизации, действий никаких нет", - сказал губернатор.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter