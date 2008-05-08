Угольная промышленность Донбасса не зарабатывает на зарплату - губернатор

Председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО констатирует, что на сегодняшний день угольная промышленность Донецкой области не зарабатывает на выплату заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 7 мая на пресс-конференции.

Кроме того, по словам В.ЛОГВИНЕНКО, "на сегодняшний день 30% шахт региона добывают 70% общего объема добычи угля, а оставшиеся 70% шахт добывают всего-навсего 30% объемов угля".

Губернатор подчеркнул, что в угольной отрасли и "с финансированием достаточно сложно".

Он сообщил, что "на 14 мая правительству готовится документ от Министерства угольной промышленности с концепцией дальнейшей судьбы угольной отрасли Украины". В.ЛОГВИНЕНКО заверил, что наработки Донецкой области в плане возможного улучшения ситуации в отрясли, "безусловно, будут использованы в новой концепции".

По его словам, сегодня все угледобывающие предприятия региона можно разделить на четыре группы.

К первой группе В.ЛОГВИНЕНКО отнес те шахты, которые являются финансово самостоятельными, самодостаточными и развивающимися предприятиями.

Ко второй группе - шахты, которые имеют запасы угля и при определенном их инвестировании в течение 2-3 лет можно вывести эти угледобывающие предприятия на тот уровень, когда "они смогут самостоятельно работать и не пользоваться финансовой поддержкой".

Третья группа - шахты, которые "необходимы в структуре топливного баланса страны, в том числе и Донецкой области". "Однако вывести эти шахты на финансовую достаточность нет возможности, но мы понимаем, что, вложив определенную сумму средств, можно минимизировать бюджетную помощь и получить топливо, то ли коксующийся, то ли энергетический уголь", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО, добавив: "То есть, такие шахты надо поддержать, но при этом минимизировать бюджетную поддержку".

К четвертой группе угледобывающих предприятий губернатор отнес те, которые "не имеют перспективы на сегодняшний день и по себестоимости угля, и по запасам". "Есть шахты, которые отработали 80-100 лет. Работы ведутся на глубине более тысячи метров, - аргументировал он. - Поэтому мы понимаем, что их надо законсервировать".

Говоря о возможной приватизации шахт, В. ЛОГВИНЕНКО с сожалением констатировал, что "плачевная доля будет угольных предприятий в числе объектов, намеченных на приватизацию, и мы с ними будем мучаться". "Ничего конкретного по этому вопросу, по вопросу приватизации, действий никаких нет", - сказал губернатор.