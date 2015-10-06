Малообеспеченным мариупольцам помогут приобрести твердое топливо

Организована работа по оказанию помощи для малоимущих жителей Мариуполя на приобретение твердого топлива.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя.

Учитывая большое количество лиц, нуждающихся в средствах для приобретения твердого топлива, районною администрацией инициирована работа по оказанию материальной помощи.

На протяжении августа-сентября текущего года на приобретение твердого топлива Жовтневой районной администрацией за счет средств местного бюджета предоставлена помощь 61 жителю района на общую сумму 47 тыс. грн. С целью решения данного вопроса создан реестр малообеспеченных семей, распоряжением председателя районной администрации утвержден список 20 лиц по обеспечению дровами в первую очередь (из них 4 лицам завезены дрова) и подан в МКП Зеленого строительства для дальнейшей работы.

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В настоящее время в очереди на обеспечение дровами состоит 81 семья.

С целью оказания помощи семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, районной администрацией проводится работа по оказанию им материальной помощи. По состоянию на 01.10.2015 оказана материальная помощь 205 семьям, на сумму 300,4 тыс. грн. в том числе:

-по решению Мариупольского городского совета 10 человек на сумму 159,5 тыс. грн.;

-по решению комиссии при районной администрации 195 человек, на сумму 140,9 тыс. грн.